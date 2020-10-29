Влашич рассказал об общении с Милевским

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с форвардом Артёмом Милевским за хорватский «Хайдук».

«Я был слишком молодым, чтобы тусить с ним. Помню, как они с парнями обсуждали в раздевалке, чем занимались накануне. Но я многого не понимал из этих разговоров. Артём всегда ко мне хорошо относился. Отлично видел поляну, здорово играл в пас. Когда Милевский только пришёл, он был не форме, но потом прибавил. Его нельзя назвать быстрым или таранным форвардом, но он качественно работал с мячом. И это мне действительно запомнилось в первую очередь, а не что-то ещё», — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 29 октября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА — «Динамо» Загреб. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени.