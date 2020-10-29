«Уфа» обратится в РПЛ с просьбой провести матч с «Уралом» в траурных повязках
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что клуб обратится в Российскую Премьер-Лигу с просьбой провести матч с «Уралом» в траурных повязках по причине смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина.
«Будем обращаться в РПЛ в просьбой провести ближайший матч в траурных повязках», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Сегодня в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Он боролся с болезнью 35 дней. Мустафину был 61 год.
«Уфа» примет «Урал» 1 ноября в матче 13-го тура чемпионата России, начало — в 12:00 по московскому времени. «Уфа», набрав 6 очков, занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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