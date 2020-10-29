В «Ахмате» отреагировали на решение КДК РФС о наказании за инцидент с судьёй

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение РФС о проведении пяти матчей без зрителей молодёжной командой из-за избиения сотрудником службы безопасности Сайд-Хусейном Алхановым арбитра после окончания матча молодёжного первенства России с московским «Спартаком».
«Принимаем решение КДК таким, какое оно есть. Как мы и говорили, провели внутреннее расследование. Сотрудник службы безопасности Алханов С.-Х. написал заявление об уходе и с понедельника не работает в клубе», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.
Напомним, встреча 7-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Спартак» и «Ахмат», набрав по 14 очков, занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.
- 29 октября 2020
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