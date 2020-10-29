Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на ноябрьские товарищеские матчи, сообщает пресс-служба петербурского клуба.



«Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим играм национальных команд. В их число попал нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун», — говорится в сообщении.

Сборная Ирана проведёт два товарищеских матча — с Боснией и Герцеговиной (Сараево, 12 ноября) и Ираном Б (Тегеран, 17 ноября).

У Азмуна ранее была диагностирована ангина. Футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время.



В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Азмун провёл за национальную команду 49 матчей и забил 32 мяча.