Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на ноябрьские товарищеские матчи, сообщает пресс-служба петербурского клуба.
«Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич назвал список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим играм национальных команд. В их число попал нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун», — говорится в сообщении.
Сборная Ирана проведёт два товарищеских матча — с Боснией и Герцеговиной (Сараево, 12 ноября) и Ираном Б (Тегеран, 17 ноября).
У Азмуна ранее была диагностирована ангина. Футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время.
В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Азмун провёл за национальную команду 49 матчей и забил 32 мяча.
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