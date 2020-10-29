«Заря» — «Брага»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:55
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА украинская «Заря» сыграет с португальской «Брагой». Матч пройдёт на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Начало встречи запланировано на 20:55 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Заря» — «Брага».
Встречу будет обслуживать грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. Ему будут помогать ассистенты Леван Варамишвили и Заза Пипия. Резервный арбитр — Георгий Вадачкория.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» потерпела разгромное поражение от английского «Лестер Сити» (0:3). «Брага» в предыдущей встрече разгромила греческий АЕК с таким же счётом. АЕК сегодня, 29 октября, сыграет с «Лестером».
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