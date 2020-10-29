Бартомеу удалил свою страницу в «Твиттере» после ухода из «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу удалил свою страницу в «Твиттере» после ухода из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, функционер сделал это в связи с угрозами, которые он получал в последние месяцы. Бартомеу использовал «Твиттер» в основном, чтобы праздновать успехи клуба и сообщать о презентациях футболистов.

Напомним, 57-летний Бартомеу подал в отставку по собственному желанию после того, как члены руководства клуба вынесли ему вотум недоверия.

Бартомеу занял пост президента «Барселоны» 23 января 2014 года, сменив Сандро Роселя, который был обвинён в мошенничестве при трансфере Неймара. Бартомеу планировал покинуть свой пост летом 2016 года, но вместо этого решил участвовать в новых президентских выборах. Летом 2015 года функционер выиграл выборы, набрав 54,63% голосов. В период руководства Бартомеу «Барселона» по 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.