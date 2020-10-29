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Избившим судью был экс-руководитель «Ахмата». Он угрожал арбитру и его семье

Избившим судью был экс-руководитель «Ахмата». Он угрожал арбитру и его семье
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что человеком, избившим арбитра после окончания матча молодёжного первенства России «Ахмат» — «Спартак», был бывший вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча. Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Всё это было установлено на заседании КДК», — приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».

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