Алексей Сутормин: спасибо всем, кто нас поддерживает

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с матча 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2). Хавбек вышел на поле на 81-й минуте, заменив Вильмара Барриоса.
«Спасибо всем, кто нас поддерживает», — подписал фото Сутормин.
Дортмундская «Боруссия» одержала победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт открыл на 78-минуте полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол Вячеслава Караваева. В добавленное время преимущество дортмундцев увеличил Эрлинг Холанд. Команда Сергея Семака не нанесла ни одного удара в створ.
- 29 октября 2020
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