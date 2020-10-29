Хавбек «Ротора»: если с ЦСКА сыграем, как с «Локо», то добьёмся положительного результата

Полузащитник «Ротора» Олег Кожемякин прокомментировал победу команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 13-го тура с ЦСКА.

«В «Локомотиве», я считаю, собраны самые сильные футболисты в нашем чемпионате, много игроков сборных разных стран. Команда выступает уже третий год в Лиге чемпионов. Естественно, это топ-уровень. Мы понимали, что это за соперник и какое давление будет на нас. Настраивались дать бой, хотелось реабилитироваться перед болельщиками за досадное поражение от «Тамбова». Каждый игрок отдал все силы, чтобы выиграть этот матч. Так и получилось. Мы хотели больше, чем «Локомотив», поэтому и выиграли. Всегда приятно побеждать таких игроков, тем более это наша первая победа! И для меня лично это первая победа в Премьер-Лиге.

Что касается матча с ЦСКА, то, если команда проявит должное желание, которое было в игре с «Локомотивом», и получит необходимую поддержку от болельщиков, всё это вместе должно привести к положительному результату. Одно без другого невозможно. Мы ждём болельщиков на трибунах и приглашаем всех на матч «Ротор» — ЦСКА», — приводит слова Кожемякина официальный сайт «Ротора».