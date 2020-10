Фанаты ЦСКА вывесили баннер с отсылкой к «Битлз»

Болельщики ЦСКА вывесили перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с загребским «Динамо» баннер с отсылкой к песне The Beatles «Come together», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На баннере написано «Come together right now» («Пойдём со мной прямо сейчас») — это строчка из песни ливерпульской группы. На соседнем баннере изображены болельщики ЦСКА, переходящие улицу по зебре — отсылка к знаменитому фото The Beatles, помещённому на обложку альбома Abbey Road.

Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» Загреб.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).