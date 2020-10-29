Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пропустит около трёх недель из-за травмы, утверждает журналист Мохамед Бухафси в своём «твиттере».

По данным источника, у футболиста диагностирована травма приводящей мышцы. Форвард получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0) и был заменён в середине первого тайма. Из-за травмы бразилец пропустит матчи чемпионата Франции с «Нантом» и «Ренном», а также встречу 3-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл в чемпионате Франции 4 матча и забил 2 мяча, в Лиге чемпионов — один матч. Контракт игрока с французским клубом действует до лета 2022 года.