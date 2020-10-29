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Все 17 игроков «Дженоа» излечились от коронавируса

Все 17 игроков «Дженоа» излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

Пресс-служба «Дженоа» сообщила, что вылечился последний из 17 игроков, заразившийся коронавирусной инфекцией.

«Сегодня возобновили тренировки последние игроки, у которых был выявлен коронавирус, — Дариан Малес и Петар Брлек», — сообщается на сайте клуба.

Список из 17 игроков, чей тест на коронавирус оказался положительным: Валон Бехрами, Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шёне, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Дестро, Петар Брлек, Миха Зайц, Давиде Бираски, Доменико Кришито и Дариан Малес.

Всего в клубе было зафиксировано 22 случая заражения — Covid-19 был также обнаружен у пяти сотрудников клуба. Первым заражённым игроком генуэзцев стал Перин, сдававший анализ 26 сентября. У него же были самые тяжёлые симптомы: высокая температура, кашель.

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