«Реал» готов отдать «Ювентусу» двух игроков в обмен на Дибалу
Мадридский «Реал» вновь интересуется аргентинским нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» готов отдать за аргентинца полузащитника Иско и нападающего Винисиуса Жуниора. В «Реале» полагают, что Дибала будет заинтересован в трансфере, так как главный тренер Зинедин Зидан намерен сделать его главной звездой команды.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в один матче чемпионата Италии, в котором не отметился результативными действиями. Также форвард провёл два матча в Лиге чемпионов без результативных действий. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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