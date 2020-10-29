В УЕФА отреагировали на отказ игроков «Краснодара» стать на колено перед матчем с «Челси»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны») перед матчем «Краснодар» — «Челси» (0:4), во время которой не все игроки российской команды стали на колено.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — приводит RT ответ пресс-службы.

Перед началом матча «Краснодар» — «Челси» футболисты обеих команд поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), став на колено. Несколько игроков краснодарской команды, среди которых полузащитник Юрий Газинский, не стали этого делать. Все футболисты «Челси» стали на колено.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» проиграл «Челси». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:4.