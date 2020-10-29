ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью — 0:0. «Армейцы» нанесли 25 ударов по воротам

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).

Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску, помогали ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный арбитр — Марчел Бырсан.

ЦСКА набрал в двух матчах 2 очка и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб (2) располагается на третьем месте.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на выезде сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), загребское «Динамо» поделило очки с нидерландским «Фейеноордом» (0:0).