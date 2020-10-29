«Милан» разгромил «Спарту». Ибрагимович не забил пенальти

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» разгромил пражскую «Спарту» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Халиса Озкахьи, ассистировали судьи на линиях Керем Эрсой и Мехмет Джем Сатман.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Браим Диас, которому ассистировал Златан Ибрагимович. На 36-й минуте Ибрагимович мог забить сам, но не реализовал 11-метровый. На 57-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Рафаэл Леау с передачи Диогу Далота. Вскоре счёт до крупного довёл Далот с паса Исмаэля Беннасера.
«Милан», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Спарта» (0) — на 4-м месте.
- 29 октября 2020
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:38
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:31
-
21:05
-
20:59
-
20:52
-
20:45
-
20:32
-
20:23
-
20:18
-
19:53
-
19:47
-
19:37
-
19:15
-
19:03
-
18:51
-
18:43
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:19
-
18:14