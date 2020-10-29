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«Милан» разгромил «Спарту». Ибрагимович не забил пенальти

«Милан» разгромил «Спарту». Ибрагимович не забил пенальти
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» разгромил пражскую «Спарту» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Халиса Озкахьи, ассистировали судьи на линиях Керем Эрсой и Мехмет Джем Сатман.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Браим Диас, которому ассистировал Златан Ибрагимович. На 36-й минуте Ибрагимович мог забить сам, но не реализовал 11-метровый. На 57-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Рафаэл Леау с передачи Диогу Далота. Вскоре счёт до крупного довёл Далот с паса Исмаэля Беннасера.

«Милан», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Спарта» (0) — на 4-м месте.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
29 октября 2020, четверг. 20:55 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Диас – 24'   2:0 Леау – 57'   3:0 Далот – 66'
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