«Милан» разгромил «Спарту». Ибрагимович не забил пенальти

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» разгромил пражскую «Спарту» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Халиса Озкахьи, ассистировали судьи на линиях Керем Эрсой и Мехмет Джем Сатман.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Браим Диас, которому ассистировал Златан Ибрагимович. На 36-й минуте Ибрагимович мог забить сам, но не реализовал 11-метровый. На 57-й минуте преимущество миланского клуба увеличил Рафаэл Леау с передачи Диогу Далота. Вскоре счёт до крупного довёл Далот с паса Исмаэля Беннасера.

«Милан», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. «Спарта» (0) — на 4-м месте.