АЕК Карреры проиграл «Лестеру»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» одержал победу над греческим АЕКом. Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. На 39-й минуте полузащитник Хамза Чодури увеличил преимущество английской команды, ассистировал ему Уэсли Фофана. Во втором тайме один мяч отыграл нападающий АЕКа Муамер Танкович.

«Лестер» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Команда Массимо Карреры (0) располагается на третьем месте в группе. В параллельном матче группы португальская «Брага» обыграла украинскую «Зарю» со счётом 2:1.