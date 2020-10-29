АЕК Карреры проиграл «Лестеру»
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» одержал победу над греческим АЕКом. Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. На 39-й минуте полузащитник Хамза Чодури увеличил преимущество английской команды, ассистировал ему Уэсли Фофана. Во втором тайме один мяч отыграл нападающий АЕКа Муамер Танкович.
«Лестер» набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. Команда Массимо Карреры (0) располагается на третьем месте в группе. В параллельном матче группы португальская «Брага» обыграла украинскую «Зарю» со счётом 2:1.
- 29 октября 2020
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