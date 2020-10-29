Романцев: Яшин брал с собой в сборную целый дипломат с сигаретами

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился воспоминаниями о работе с экс-голкипером «Динамо» и сборной СССР Львом Яшиным.
«С Яшиным связано очень много интересных случаев. Могу про курево рассказать. Некоторые ребята в сборной курили, фамилии не буду называть. Поехали в Южную Америку, там у нас матчи были с Аргентиной и Бразилией. А Лев Иваныч — не поверите — целый дипломат сигарет «Ява» брал с собой. Он курил хорошо. Потом — по-моему, в связи с операцией — бросил. Знали, что у Льва Иваныча полно сигарет. А эти пацаны взяли по пачке, по две. Мы там дней 10 были — сигареты закончились. И они ко мне — знали, что с Яшиным у нас отдельные отношения, мы часто садились и просто разговаривали о жизни и так далее. «Олег, сходи возьми». А Лев Иваныч руководителем делегации был у нас. Все всё знали — кто курил, сколько. Он берёт пачку: «На всю команду и до конца поездки». Но никогда не осуждал, не отказывал», — рассказал Романцев в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.
- 29 октября 2020
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