Гончаренко: ЦСКА качественно играл с загребским «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

«Сложно слова в упрёк сказать. Качественно играли. Хорошо смотрелись в атаке, как и в прошлых играх. Создали много предпосылок, но не забили. Где-то торопились с ударом, где-то не хватило последнего.



В первом тайме мы ближе играли к штрафной соперника, поэтому моментов было больше. Во втором тайме где-то пропало движение, которое было в прошлых матчах. Плюс нам не хватало открываний за спину. Во втором тайме игроки меньше открывались за спину — наоборот, открывались к центру поля.



По тому, как мы играли в атаке, претензий у меня нет. Мы и три забиваем, и пять. Сегодня не хватило забитого гола. Гол мог бы раскрыть игру. Тогда, возможно, нам бы полегче было», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.