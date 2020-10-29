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Гончаренко: с Эджуке мы работаем, корректируем его открывания

Гончаренко: с Эджуке мы работаем, корректируем его открывания
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нигерийского нападающего Чидеры Эджуке в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

«С Эджуке всё хорошо — будет готов к следующей игре. С Чидерой мы работаем, корректируем его открывания. Но тяжело работать, когда играешь каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то спешка, где-то удачно играет вратарь», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл семь матчей в чемпионате России и забил два гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Гончаренко: ЦСКА качественно играл с загребским «Динамо»
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