Гончаренко: с Эджуке мы работаем, корректируем его открывания

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нигерийского нападающего Чидеры Эджуке в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

«С Эджуке всё хорошо — будет готов к следующей игре. С Чидерой мы работаем, корректируем его открывания. Но тяжело работать, когда играешь каждые три дня. Где-то техника подводит, где-то спешка, где-то удачно играет вратарь», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл семь матчей в чемпионате России и забил два гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.