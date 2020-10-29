Губерниев — о матче ЦСКА: вот это наш уровень — дома пободаться с Загребом

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре ЦСКА в матче 2-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

«Сегодня в эфире не работаю! Но сила инерции велика! Расскажу про ЦСКА. Вот это наш уровень — дома пободаться с Загребом. Сыграть 0:0. Это при том, что ЦСКА сейчас по игре самый сильный клуб в России. И с лучшим игроком РПЛ в составе. Влашичем. Занавес!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0. Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).