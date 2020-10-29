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Фёдор Чалов — о ничьей с загребским «Динамо»: ничего страшного не произошло

Фёдор Чалов — о ничьей с загребским «Динамо»: ничего страшного не произошло
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

«Сегодня создали много моментов, но не удалось забить. Шансов было достаточно, но, к сожалению, подвела реализация. Такое бывает, это футбол. Ничего страшного не произошло — у нас ещё четыре игры в группе. Мы не расстраиваемся, не смотрим на другие команды. Хотим играть в свой футбол и получать удовольствие.

Очень удивился, когда узнал результат матча между «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Это говорит о том, что у нас равная группа и аутсайдеров нет», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА набрал в двух матчах 2 очка и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб (2) располагается на третьем месте.

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