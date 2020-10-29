Уткин: дриблёру-эксгибиционисту Эджуке лишь бы показать. Что с этим делать, он не знает

Блогер Василий Уткин прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Динамо» Загреб.
«Динамо" Загреб — сильная команда. Сколько, три сезона играла в Лиге чемпионов до сего дня? Но к чему самооправдание? Всё это было известно при жеребьёвке. Такое впечатление, что ЦСКА не может ставить перед собой задачу забивать дома любой команде. Ну, так. Купили дриблёра-эксгибициониста Эджуке, которому лишь бы показать, а что с показанным делать, он не знает и оставляет разобраться клубному ТВ.
Прессингуемы, и успешно, «Вольфсбергертрудесфакенхаймштурмбанфюртенхаймером» (это полное название австрийского клуба, кто не знает, а то вы его недооцениваете, а он внушает ужас). Раньше так не было. Не считая прошлого года, конечно, когда ЦСКА удостоился чести получить первый в истории еврокубков гол от китайца, игравшего за команду, по итогам сезона вылетевшую из испанской Ла Лиги.
В общем, одна надежда и радость у нас в еврокубках — Алексей Миранчук. Но в этот раз он не играл. Скажи еврокубковой радости «иногда», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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