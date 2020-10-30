Варди забивал голы во всех турнирах, в которых играл за «Лестер»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:1). Таким образом, форвард забивал голы во всех турнирах, в которых играл за английский клуб.

Ранее Варди в составе «Лестер Сити» забивал в матчах Премьер-лиги, Чемпионшипа, Кубка английской лиги, Кубка Англии, Суперкубка Англии и Лиги чемпионов.

Варди перешёл в «Лестер Сити» летом 2012 года из «Флитвуд Таун». Сумма трансфера составила € 1,24 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Англии (четыре — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (четыре — с пенальти). Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.