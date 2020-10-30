Варди забивал голы во всех турнирах, в которых играл за «Лестер»
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:1). Таким образом, форвард забивал голы во всех турнирах, в которых играл за английский клуб.
Ранее Варди в составе «Лестер Сити» забивал в матчах Премьер-лиги, Чемпионшипа, Кубка английской лиги, Кубка Англии, Суперкубка Англии и Лиги чемпионов.
Варди перешёл в «Лестер Сити» летом 2012 года из «Флитвуд Таун». Сумма трансфера составила € 1,24 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Англии (четыре — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей (четыре — с пенальти). Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года.
Варди стал первым игроком «Лестера», забившим 100 голов в АПЛ
- 30 октября 2020
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:36
-
00:35
-
00:23
-
00:15
- 29 октября 2020
-
23:51
-
23:49
-
23:40
-
23:36
-
23:26
-
23:15
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:38
-
22:12
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:31
-
21:05
-
20:59
-
20:52
-
20:45
-
20:32
-
20:23
-
20:18
-
19:53
-
19:47
Партнерский контент