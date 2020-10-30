Майер: «Динамо» неплохо защищалось и заслуживало того, чтобы извлечь пользу из игры

Полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер прокомментировал результат матча с московским ЦСКА (0:0).
«Я доволен ничьёй. Мы играли хорошо, неплохо защищались. Заслуживали того, чтобы извлечь какую-то пользу из игры. Почему нам не хватало креативности? ЦСКА — очень хорошая команда.
Какова моя реакция, когда меня сравнивают с Лукой Модричем? Конечно, мне приятны сравнения с кем-то вроде него. Но мне нужно много работать, чтобы приблизиться к его уровню", — приводит слова Майера пресс-служба УЕФА.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:0. Футболисты ЦСКА нанесли 25 ударов по воротам (7 — в створ), хорватская команда — 7 ударов (1 — в створ).
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