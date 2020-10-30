Роналдиньо: хочу обнять каждого азербайджанца! Желаю всем вам вернуться в ваши дома!

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо выступил в поддержку Азербайжана в конфликте в Нагорном Карабахе.



«Я хочу обнять каждого азербайджанца! Желаю всем вам вернуться в ваши дома и жить счастливо! Я был рад побывать в Азербайджане и, надеюсь, что вернусь снова. Мира вам!» — приводит слова Роналдиньо Vesti.az.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября 2020 года. В настоящее время Азербайджан и Армения потеряли сотни человек убитыми и раненными.

Напомним, Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находились под домашним арестом в лучшем отеле Асуньсьона — «Палмарога». 25 августа стало известно, что парагвайский суд постановил освободить Роналдиньо и снять с него все обвинения.