«Милан» повторил рекорд 1930 года

Итальянский «Милан» в домашней встрече 2-го тура группового этапа Лиги Европы разгромил пражскую «Спарту» со счётом 3:0.

Как утверждает Opta в «твиттере», «Милану» удалось повторить достижение сезона-1929/1930, забив 2 или более мячей в 12 играх кряду во всех соревнованиях. Отмечается, что подопечным Стефано Пиоли покорилось и другое достижение – «Милан» стал первым клубом, в составе которого в еврокубковом матче отличилось сразу три разных игрока родившихся не позднее 1999 года. Напомним, что за итальянский клуб в матче со «Спартой» забитыми мячами отметились Браим Диас (21 год), Рафаэл Леау (21 год) и Диогу Далот (21 год).



«Милан», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Н. Следом за ним располагается французский «Лилль» (4), третье место у шотландского «Селтика» (1), «Спарта» (0) — на 4-м месте.