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Отец Куртуа: когда Кейлор Навас ушёл из «Реала» в «ПСЖ», стало гораздо проще

Отец Куртуа: когда Кейлор Навас ушёл из «Реала» в «ПСЖ», стало гораздо проще
Футбол / Испания 0

Отец бельгийского вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа Тьерри заявил, что быстрой адаптации его сына в испанском клубе помешал костариканский голкипер Кейлор Навас.

«Время после перехода было трудным. Сезон уже стартовал, и Тибо пропустил всю подготовку.

Кроме всего остального, проблемой стало и то, что Кейлор был в команде. Куртуа пришлось два или три матча дожидаться места в старте.

Его адаптация была непростой, потому что Кейлор был в составе. Между ними была сложная конкуренция, как внутренняя, так и внешняя, потому что журналисты были на стороне Кейлора. Когда он ушел в «ПСЖ», всё стало гораздно проще.

Петр Чех отлично принял Тибо в «Челси». Он был первым из игроков, кто пообщался с ним перед первой тренировкой. Он всегда давал ему советы и помогал адаптироваться.

На него всегда можно было положиться. Я не могу сказать этого про Кейлора», — приводит слова старшего Куртуа Daily Mail.

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