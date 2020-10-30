Тонали: «Милан» на гребне волны

Полузащитник итальянского «Милана» Сандро Тонали рассказал о своих впечатлениях от перехода из «Брешии».

«Возвращаться в игру спустя месяц сидения дома очень непросто. Особенно с учётом того, что речь идёт о «Милане», который сегодня находится на гребне волны. Но я абсолютно уверен, что постепенно возвращаюсь к своей лучшей форме.



Футболка «Милана» ко многому обязывает, но в общем мне просто не хватает игровой практики, а выходы на поле позволяют ощутить под ногами почву", — приводит слова Тонали Football Italia.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Сандро Тонали провёл за «Милан» четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В «Милан» из «Брешии» он перешёл в сентябре 2020 года за € 30 млн.