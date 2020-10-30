ЦСКА не забил в ЛЕ, Рублёв и Медведев — в 1/4 финала турнира в Вене. Главное к утру

ЦСКА без побед в Лиге Европы, Хабиб может вернуться, у Разина — коронавирус. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА не смог обыграть загребское «Динамо» в матче Лиги Европы, хоть и нанёс 25 ударов по воротам.

2. Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где сыграет с Домиником Тимом. Даниил Медведев также вышел в следующую стадию соревнования.

3. Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может передумать завершать карьеру и вернуться в октагон.

4. ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме матча КХЛ.

5. Ещё один ЦСКА, баскетбольный, одержал победу над «Валенсией».

6. Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заразился коронавирусом.

7. Клуб НХЛ «Аризона Койотс» откажется от прав на игрока, который издевался над темнокожим инвалидом.

8. РФС отменил красную карточку полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко в матче с «Химками».