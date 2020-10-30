Калиду Кулибали отреагировал на информацию об интересе со стороны «Ливерпуля»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Ливерпуля». На минувшей неделе журналист Фабио Сантини сообщил, что мерсисайдцы предложили за сенегальца сумму от € 70 млн до € 75 млн.

«Я люблю Неаполь, а в Неаполе любят меня. Это самое главное. Я всегда готов проводить матч за матчем, у меня ещё три года контракта. Я спокоен. Другие команды проявляют интерес ко мне, но я всё ещё здесь. Я играю на своём уровне, помогаю команде, потому что хочу отдать что-то взамен. Дальше будет видно», — приводит слова Кулибали Sky Sports.

Кулибали перешёл в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Контракт 29-летнего футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.