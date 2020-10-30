Сабитов: Семак может стать для «Зенита» легендой, как Сёмин – для «Локомотива»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов, тренирующий «Ригу», прокомментировал слухи о возможном увольнении Сергей Семака из «Зенита».



«Возможное увольнение Семака? Моё мнение – его надо обязательно оставлять. Если взглянуть на историю «Зенита» последних лет, то мы увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, но через год или пару лет ему уже подыскивали смену. Семака назначили по остаточному варианту – он не был главным кандидатом. Но он справился, выиграв два подряд чемпионства. Да, амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом России, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили. К примеру, Почеттино – классный специалист, но с ним тоже наверняка сначала будет здорово, а потом начнут искать другого тренера.



«Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку – пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим. На мой взгляд, Семак – идеальный вариант для «Зенита», и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Сёмин – для «Локомотива», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол.Ру».

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