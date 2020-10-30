Клопп — о календаре АПЛ: мы с «Ман Сити» не дружим, но как такое возможно? Может, я тупой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство позицией Премьер-лиги относительно календаря.

«Думаю, все согласятся с тем, что если ты играешь вечером во вторник, то затем можешь сыграть и в субботу в 12:30 дня, но почему-то Премьер-лига никак этого не понимает. Они всегда ставят матч команды, которая играла вечером в среду. Так было в минувшую субботу, когда „Ман Сити“ нужно было играть в 12:30. Я не могу в это поверить. Конечно, мы не дружим, мы играем друг с другом и сражаемся друг с другом, но как такое вообще возможно? Может, я слишком тупой.

Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс и другие уже говорили раньше: «Да ладно, просто так получается». Их даже это не волнует. Я не понимаю почему", — цитирует Клоппа BT Sport.