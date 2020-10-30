Айртон: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«В чём причины лидерства? Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это ещё только промежуточное первое место, впереди много труда.



Что касается упрощённого графика из-за отсутствия еврокубков, меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим. Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди ещё много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы», — цитирует Айртона «Спорт-экспресс».

«Спартак» — чемпион-2021? Что означает лидерство красно-белых и как долго оно продлится Везение или закономерность?