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Айртон: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы

Айртон: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В чём причины лидерства? Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это ещё только промежуточное первое место, впереди много труда.

Что касается упрощённого графика из-за отсутствия еврокубков, меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим. Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди ещё много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы», — цитирует Айртона «Спорт-экспресс».

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