Василий Уткин: «Локомотив» не отстаивает свой статус в Лиге чемпионов. Он борзеет

Известный блогер Василий Уткин высказался о выступлении «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первых двух турах группового этапа «железнодорожники» сыграли вничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2) и уступили «Баварии» (1:2).



«Я бы сказал, что Николичу в матче с «Баварией» и вообще в этой Лиге чемпионов удалось то, что называется «перевернуть доску», «перевернуть стол или игру». «Локомотив» не отстаивает свой статус в Лиге чемпионов. Он борзеет.



Я начинал смотреть матч «Локомотива» с «Баварией» с некоторым скепсисом. Я вообще ожидал от «Локомотива» в этом сезоне в Лиге чемпионов провала, по цифрам, возможно, даже сопоставимого со знаменитыми спартаковскими 1-18. И так наверняка было бы, если бы он выходил на поле, как «Зенит». Но «Локомотив» выходит на поле сражаться и биться. Он выходит быть храбрым. И, как мы видим, шансы появляются в любой игре. Во всех матчах «Локомотив», очень ограниченный в ресурсах и составе, сильнее соперника и себя в ходе встречи проводит концовку, имеет шансы даже в проигрышном сценарии. «Локомотив» отыгрался в Зальцбурге, отыгрался и с «Баварией» и даже мог выиграть, но в итоге сказался баварский класс», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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