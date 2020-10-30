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Игорь Денисов: не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед»

Игорь Денисов: не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал информацию о том, что он мог стать тренером академии клуба из Санкт-Петербурга.

«Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенит» — это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом — что веду переговоры. Теперь — что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

Для информации, я уже давно живу со всей семьёй в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто всё это придумывает, возможно, вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

Мне кажется, было бы правильным, чтобы «Зенит» дал опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится. Я понимаю СМИ, моё имя — гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное враньё», — цитирует Денисова «Спорт-экспресс».

Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру в мае 2019 года. В ходе своей карьеры он защищал цвета «Зенита», «Анжи», «Динамо», «Локомотива». Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.

В «Зените» отреагировали на слухи о приходе Игоря Денисова в качестве тренера
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