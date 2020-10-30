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Максименко: в детстве симпатизировал Акинфееву, но болельщиком ЦСКА никогда не был

Максименко: в детстве симпатизировал Акинфееву, но болельщиком ЦСКА никогда не был
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал видео, на котором он в юности говорит, что хочет стать лучшим вратарём России в составе ЦСКА, принципиального соперника красно-белых.

«Никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву. Вот и сказанул тогда про «армейцев», да и сколько мне лет тогда было? На самом деле болельщиком ЦСКА я никогда не был. Даже не помню, кто брал то интервью: то ли пресс-служба академии СКА, то ли какой-то канал областной. Удивительное совпадение, кстати, что это видео появилось перед принципиальным матчем с «Зенитом».

Меня все в команде на эту тему подкалывали! Я же сам и увидел ролик впервые в командном чате, Рома Зобнин скинул. На тренировках потом «душили»: «Так вот почему мы в дерби проиграли!» В шутку, конечно.

Могу еще раз сказать. Прежде всего я удивился, что сказал много лет назад именно такое. Видимо, был в состоянии аффекта: увидел камеру, испугался и ляпнул. На сегодняшний день я целиком и полностью красно-белый. Это самое главное», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».

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