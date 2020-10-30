Сандро Шварц: Н'Жье, Каборе и Грулёв не сыграют с «Тамбовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подготовку клуба к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Мы хорошо провели тренировочную неделю. И тренировки, и теоретические занятия проходят интересно. Что касается интенсивных тренировок, то они были у нас на протяжении трёх дней, уделили большое внимание работе без мяча.
Конечно, чтобы запомнить все имена, потребуется немного времени.
Клинтон Н'Жье на этой неделе не смог с нами тренироваться, в воскресенье он не примет участия в матче. Каборе и Грулёв не могут принять участие в матче из-за перебора карточек. Задача — поменять игроков по позициям, сохранив систему. Возможно, поменяем схему игры.
Что касается индивидуальных качеств молодых игроков, было интересно посмотреть на них в соревновательном процессе. Уровень подготовки у них отличный. У нас достаточно много молодых игроков. Конечно, стоит отметить, что у тех, кто находится в заявке, есть возможность попасть в состав.
Варела провёл три тренировки с командой. Он сможет войти в игровой ритм. Важно понять, сможет ли он вписаться в схему игры, которая была в прошлом матче. Что касается его физической готовности, вопросов у нас нет. Будем иметь его в виду в нашей игре в воскресенье», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 30 октября 2020
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