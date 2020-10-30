Шварц: уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты российских команд в Лиге чемпионов.
«Важно понимать, против каких соперников играли наши команды. Это команды высокого уровня. Если говорить о матче «Локомотив» — «Бавария», то футболисты «железнодорожников» неплохо сыграли. Результаты не были столь хороши, но надо понимать, какие команды противостояли. Могу точно сказать, что уровень команд российского чемпионата находится на достаточно высокой планке», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Локомотив» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Баварии» (1:2). «Зенит» на выезде проиграл «Боруссии Д» (0:2). «Краснодар» на своём поле был разгромлен «Челси» (0:4).
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