Сандро Шварц: у нас с Бувачем сложились доверительные отношения

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможные трансферные приобретения бело-голубых.
«У нас с Бувачем сложились доверительные отношения. Что касается зимних переходов, мы пока об этом ничего сказать не можем. Нашей задачей является привлечение молодых ребят в заявку клуба.
Грулев нанёс травму соперникам в двух матчах подряд? Могу оценить только одну ситуацию. Она получилась неудачной, соперник травмировался. Я бы хотел защитить своего игрока, потому что преднамеренного действия не было. В воскресенье он не сыграет, а к игре с «Локомотивом» он будет готов и будет в заявке.
Будем оценивать то, что было в прошлой игре, уровень игры, которую ребята показывают на тренировках и план на игру с «Тамбовом». Это всё стоит во главе угла», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 30 октября 2020
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