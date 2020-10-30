Александр Максименко объяснил свои ошибки в матче «Краснодар» — «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал свои ошибки в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).
«Ошибки есть ошибки, все их видели. Оправдываться не хочу, но могу объяснить их природу. Когда мы вышли на разминку, обнаружили проблемы с газоном. Поле было вскопано. Это странно, всё-таки в Краснодаре тепло, и раньше газон там всегда был хорошего качества. Возможно, из-за большой нагрузки на поле агрономы не успели привести его в порядок. В результате в первом моменте я воткнулся коленом в газон, из-под меня вылетел здоровенный кусок поля. Во втором случае — то же самое. Потом и с Пашей Масловым такая же проблема случилась, да и с другими ребятами.
Сам накосячил — сам исправился. Деваться было некуда. Во втором эпизоде даже не осознал, что произошло: так адреналин захлестнул! Выронил, думаю: «А где мяч?!» Тут Айртон выбивает. Ну ладно, вынесли. Но дальше мяч попадает в игрока и отскакивает Смольникову под удар. Резко прихожу в себя, прыгаю, отбиваю. И думаю: «Что это было?» Момент, конечно, сумасшедший», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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