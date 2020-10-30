Пиар-специалист: у Глушакова в голове проблемы произошли, а не в личной жизни

Единственный в России специалист по спортивному пиару Елена Болотова рассказала об отношении к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.
«С Комбаровым вся эта история и привязка к Глушакову меня уже за эти два года свели с ума. Я всегда начинаю злиться. Столько всего интересного происходит. Мы живём один раз: у нас каждый день происходят какие-то новые события. Что вы привязались к этой истории?! И я всё время стараюсь от этого увести и прошу вспомнить, как он играл за «Динамо».
Глушакову? Однозначно – не помогу! Вот ему никогда! Когда говорят: «Никогда не говори никогда!», Денис именно тот человек, который никогда.
Господи. У него в голове проблемы произошли, а не в личной жизни. Я очень люблю настоящих, открытых и честных людей. Вот сначала эти все постановочные штуки – «Я счастливая жена», «Мы счастливая семья», «Я счастливый муж», «Я люблю тебя», а потом развод. Жёсткий, грязный, с поливом, компроматом. И идёт такое обесценивание понятия семейного института. Я прямо на Дениса психанула. Когда он пошёл к Малахову, думаю: «Ну зачем??!» Мы с ним потом по этому поводу разговаривали. Он был очень недоволен: «Почему ты так сказала?» – «Потому что ты не можешь просто опуститься до этого уровня, чтобы ходить и обсуждать свою жизнь в таком варианте, в таком формате», — рассказала Болотова в интервью для YouTube-канала oSporte TV.
- 30 октября 2020
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