Максименко: мечтаю отразить пенальти от Месси в финале Лиги чемпионов

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прошёл блицопрос для официального сайта московского клуба.



Пресс-служба: Твой идеальный выходной.

Максименко: Я сова, поэтому главное — подольше поспать.



Пресс-служба: Пенальти от кого и в каком матче мечтаешь отразить?

Максименко: От Месси в финале Лиги чемпионов.



Пресс-служба: Лучший вратарь в истории.

Максименко: Лев Иванович Яшин.



Пресс-служба: Лучший вратарь прямо сейчас.

Максименко: Тер Штеген, Алисон, Нойер. Одного выбрать не могу.



Пресс-служба: Опиши тремя словами Тедеско.

Максименко: Тактика, эмоции, человечность.



Пресс-служба: Опиши тремя словами «Спартак».

Максименко: История, болельщики, любовь.



«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).

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