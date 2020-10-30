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Максименко: мечтаю отразить пенальти от Месси в финале Лиги чемпионов

Максименко: мечтаю отразить пенальти от Месси в финале Лиги чемпионов
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прошёл блицопрос для официального сайта московского клуба.

Пресс-служба: Твой идеальный выходной.
Максименко: Я сова, поэтому главное — подольше поспать.

Пресс-служба: Пенальти от кого и в каком матче мечтаешь отразить?
Максименко: От Месси в финале Лиги чемпионов.

Пресс-служба: Лучший вратарь в истории.
Максименко: Лев Иванович Яшин.

Пресс-служба: Лучший вратарь прямо сейчас.
Максименко: Тер Штеген, Алисон, Нойер. Одного выбрать не могу.

Пресс-служба: Опиши тремя словами Тедеско.
Максименко: Тактика, эмоции, человечность.

Пресс-служба: Опиши тремя словами «Спартак».
Максименко: История, болельщики, любовь.

«Спартак», набрав 27 очков в 12 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 2 очка. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион «Зенит» (24).

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