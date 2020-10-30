Александр Максименко: «Спартак» стал злее после неудач и просто обнулился

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мыслями о последних успехах команды. В настоящее время красно-белые лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«За последний год случалось всякое. Прошлый сезон стал переходным: где-то не хватало стабильности, в каких-то матчах случались необязательные потери очков, никуда в итоге не вышли. Сейчас хотим всё исправить. Пока получается. Надеюсь, пройдём путь до конца. За счёт чего «Спартак» прибавил? Мы стали злее после неудач, да и просто обнулились: забыли прошлый сезон и полностью сконцентрировались на новых задачах.



Конечно, единения заметно больше! Прошлый сезон, по сути, ушёл на то, чтобы команду собрать: кто-то присоединился к нам летом, кто-то зимой добавился, как Соболев. Тренер тоже поменялся, нужно было притереться. И вот только сейчас мы стали единым механизмом. Знаем требования тренерского штаба, хорошо знаем друг друга. У нас отличный коллектив», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».

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