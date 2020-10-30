Доменико Тедеско отреагировал на новость об отмене красной карточки Роману Ерёменко

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение об отмене красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (0:2).
«Я был удивлён этому факту, совсем недавно я узнал про это. Нужно просто принять этот факт. Он хороший игрок, который прекрасно выглядит на поле, у него отличная техника, и видит поле он отлично. Я удивился этому решению, не совсем понятны причины, но что есть, то есть. Отменили так отменили. Мы продолжаем работать. В будущем мы будем обращать внимание на наши жёлтые и красные карточки, которые получают игроки. Будем стараться их исправить, как в матче с ЦСКА в адрес Понсе. Можно вспомнить жёлтую карточку Маслову. Будем апеллировать и рассматривать наши случаи», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 30 октября 2020
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