Доменико Тедеско отреагировал на новость об отмене красной карточки Роману Ерёменко

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение об отмене красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (0:2).



«Я был удивлён этому факту, совсем недавно я узнал про это. Нужно просто принять этот факт. Он хороший игрок, который прекрасно выглядит на поле, у него отличная техника, и видит поле он отлично. Я удивился этому решению, не совсем понятны причины, но что есть, то есть. Отменили так отменили. Мы продолжаем работать. В будущем мы будем обращать внимание на наши жёлтые и красные карточки, которые получают игроки. Будем стараться их исправить, как в матче с ЦСКА в адрес Понсе. Можно вспомнить жёлтую карточку Маслову. Будем апеллировать и рассматривать наши случаи», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

РФС отменил красную карточку Романа Ерёменко в матче с «Химками»