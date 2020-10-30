Тедеско: «Ростов» остаётся хорошей командой, несмотря на потери. Их стиль не поменялся

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности команды, а также о предстоящем сопернике красно-белых «Ростове».



«Команда хорошо восстановилась. Матч в Красноярске был трудным, но это было на прошлой неделе. У ребят из основы было больше времени перед «Краснодаром». Это позволило нам провести полный цикл подготовки. Сегодня уже все будут в строю и будут готовы к предстоящему матчу с «Ростовом».



«Ростов» потерял несколько игроков, но остаётся хорошей командой. Быстрые и хорошие игроки пришли в команду, их стиль не поменялся. Они продолжают высоко прессинговать, могут перестроиться в защите. У них достаточно агрессивный стиль», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве завтра, 31 октября. Начало – в 16:30 мск.

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