Максименко — о вызове Сафонова: конечно, мне тоже хочется в первую сборную

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о вызове голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России, а также поделился эмоциями от выхода молодёжной национальной команды в финальную часть Евро.
«Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему своё время. Зато приятно, что сыграл за молодёжку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы. Жаль, не было с нами Наиля Умярова и Коли Рассказова, не получили они свою долю тех непередаваемых эмоций. Ну ничего, самое интересное впереди — финальный турнир. А потом, надеюсь, со многими ребятами будем пересекаться в первой сборной. Потому что коллектив в молодёжке подобрался просто супер!
Мы с самого начала цикла поверили в себя и ровно прошли весь отбор, кроме одного матча с Польшей. Удивляет, что многие эксперты говорят, будто у нас была слабая группа. Нет бы порадоваться, что впервые за много лет сумели выйти на Евро. А не пройди мы — стали бы говорить, что у молодых игроков в РПЛ низкий уровень», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».
- 30 октября 2020
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