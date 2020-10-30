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Тедеско — о возможном продлении контракта: конкретного предложения от «Спартака» не было

Тедеско — о возможном продлении контракта: конкретного предложения от «Спартака» не было
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с красно-белыми.

«По поводу моего контракта – был разговор с владельцем клуба, у нас всегда положительное общение. Он сказал, что хочет зимой поговорить о продлении, и мы поговорим. Конкретного предложения не было, и я не блокировал никакие предложения. Впереди ещё много игр, сейчас все мысли о «Ростове» и о предстоящей игре. Впереди много времени и я хочу спокойно работать, как и футболисты. Спокойно и без флагов, которые ограничивают нас. Всё внимание только на «Ростов», это важный матч для нас», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка.

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