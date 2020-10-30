Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Футболист сборной Нидерландов получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.
«Операция была проведена в Лондоне и прошла успешно. Ван Дейк сразу же сосредоточится на восстановлении при поддержке медицинского штаба команды», — говорится в сообщении.
Сроки возвращения ван Дейка на поле не сообщаются.
30 октября Okko Спорт эксклюзивно покажет матч «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Старт трансляции в 23:00 по московскому времени
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