Тедеско – о Карпине: у него есть футбольная идея и философия. «Ростов» был достоин ЛЕ
Наставник «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему в прошлом году назвал Карпина лучшим тренером.
«У него есть футбольная идея и философия, очень понятная и агрессивная. Высокая оборона, вертикальный настрой и видно, что игроки выполняют эту сложную работу, а вместе с тем и установки тренера. Философия их осталось такой же. Я убежден, что «Ростов» был достоин, чтобы принять участие в ЛЕ», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка. «Ростов» (20) после поражения от «Химок» (0:2) оказался на шестом месте.
- 30 октября 2020
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