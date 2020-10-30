Тедеско – о Карпине: у него есть футбольная идея и философия. «Ростов» был достоин ЛЕ

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему в прошлом году назвал Карпина лучшим тренером.



«У него есть футбольная идея и философия, очень понятная и агрессивная. Высокая оборона, вертикальный настрой и видно, что игроки выполняют эту сложную работу, а вместе с тем и установки тренера. Философия их осталось такой же. Я убежден, что «Ростов» был достоин, чтобы принять участие в ЛЕ», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Спартак» — единоличный лидер в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Тедеско красно-белые набрали 27 очков. Москвичи опережают идущий следом ЦСКА на два очка. «Ростов» (20) после поражения от «Химок» (0:2) оказался на шестом месте.